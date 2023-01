Politica 215

Paolo Anzaldi è il nuovo segretario generale del Sindacato Pensionati Italiani Cgil Caltanissetta

Anzaldi succede ad Antonino Giannone che lascia l’incarico per fine mandato

Redazione

Cambio di guardia alla guida dello SPI (sindacato pensionati italiani) Cgil di Caltanissetta. Paolo Anzaldi è stato nominato Segretario Generale e succede ad Antonino Giannone che lascia l’incarico per fine mandato. L’elezione è avvenuta al termine del XXI Congresso Provinciale SPI CGIL di Caltanissetta alla presenza della Segretaria Regionale SPI Sicilia Concetta Balistreri e del Segretario Nazionale Francesco Paolo Palaia. Paolo Anzaldi già noto per l’intensa attività sindacale nel territorio nell’ambito della Funzione Pubblica Cgil ha ricoperto anche il ruolo di Coordinatore Regionale del Comparto Sicurezza e di Responsabile della Camera del Lavoro di San Cataldo . Si è sempre distinto per il grande impegno in vertenze complicate e delicate che hanno abbracciato comparti importanti come le Funzioni Centrali , gli Enti locali , il Terzo Settore e l’Igiene Ambientale Un impegno e un azione che proseguirà con lo SPI di Caltanissetta e che abbraccerà i tanti ambiti d’intervento del Sindacato dei Pensionati: pensioni, welfare, sanità, politiche e interventi per la non autosufficienza ,aggregazione, socializzazione e inclusione sociale. Temi importanti e fondamentali incentrati sulla necessità di garantire tutele individuali e collettive. L’intero gruppo dirigente della Cgil augura a Paolo Anzaldi buon lavoro. Caltanissetta, 13 Gennaio 2023 La Segretaria Generale CGIL Rosanna Moncada



