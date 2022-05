Eventi 409

Pandemie, la Regione Siciliana fa formazione: oggi a Roma si presenta il nuovo progetto del Cefpas di Caltanissetta

L’iniziativa ha l’obiettivo di realizzare attività di monitoraggio preventivo, addestramento e formazione

Redazione

16 Maggio 2022 13:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/pandemie-la-regione-siciliana-fa-formazione-oggi-a-roma-si-presenta-il-nuovo-progetto-del-cefpas-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Formazione specifica contro epidemie e pandemie. Oggi, lunedì 16 maggio alle ore 17, nella sede di Roma della Regione Siciliana, l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza presenterà alla stampa il "Cersep", progetto nato nell’abito delle attività del Centro di formazione regionale per il personale sanitario (Cefpas). L’iniziativa ha l’obiettivo di realizzare attività di monitoraggio preventivo, addestramento e formazione per rafforzare e mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale da nuovi eventi epidemici o pandemici.

Alla presentazione interverranno Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità; Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute; Donato Greco componente del cts nazionale; Francesco Bevere, già direttore generale del Dasoe dell'assessorato regionale alla Salute e responsabile del progetto; Stefania Salmaso, già direttore del Centro nazionale di Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’ Istituto superiore di sanità; Roberto Sanfilippo, direttore generale del Cefpas e Salvatore Scondotto, coordinatore del cts della Regione Siciliana.



Formazione specifica contro epidemie e pandemie. Oggi, lunedì 16 maggio alle ore 17, nella sede di Roma della Regione Siciliana, l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza presenterà alla stampa il "Cersep", progetto nato nell'abito delle attività del Centro di formazione regionale per il personale sanitario (Cefpas). L'iniziativa ha l'obiettivo di realizzare attività di monitoraggio preventivo, addestramento e formazione per rafforzare e mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale da nuovi eventi epidemici o pandemici. Alla presentazione interverranno Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità; Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute; Donato Greco componente del cts nazionale; Francesco Bevere, già direttore generale del Dasoe dell'assessorato regionale alla Salute e responsabile del progetto; Stefania Salmaso, già direttore del Centro nazionale di Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell' Istituto superiore di sanità; Roberto Sanfilippo, direttore generale del Cefpas e Salvatore Scondotto, coordinatore del cts della Regione Siciliana.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare