Una panchina rossa a San Cataldo in memoria di Ivana Intilla, vittima di femminicidio

La donna aveva 27 anni quando venne uccisa dal marito. La panchina è dedicata alla memoria di tutte le vittime

“Da oggi San Cataldo avrà una panchina rossa in memoria di Ivana Intilla, nostra concittadina vittima di femminicidio, e di tutte le donne vittime di violenza. Grazie a tutte le cittadine i cittadini di San Cataldo che hanno partecipato a questo importante momento di sensibilizzazione, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ringraziamo anche le realtà locali che hanno collaborato con l’amministrazione: l’Assemblea civica Ritratti di Donne, il Circolo AttivarciInsieme di San Cataldo, il Centro culturale Felicia Bartolotta Impastato, l’Euroform e l’Istituto d’Arte di San Cataldo. Con noi anche la madre di Ivana Intilla, che ha voluto raggiungerci per questo importante momento”. Così il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.

Interviene anche il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Marianna Guttilla: “Abbiamo pensato e fortemente voluto questo evento in onore delle donne e contro la violenza sulle stesse. Dare voce ad una assemblea riunita per sensibilizzare le coscienze è un atto doveroso con l’intento di seminare speranza e fiducia nei confronti delle istituzioni fatte da uomini e donne. Ho contattato personalmente la famiglia Intilla e la mamma di Ivana che ha voluto inaugurare insieme a noi la panchina rossa donata da un nostro concittadino e intitolata proprio a Ivana Intilla. Un forte momento di commozione ricevere in dono la scarpa rossa di Ivana, consegnatami dalla madre, in sua memoria, e ritrovare la sala Borsellino piena di donne e uomini, segno che la sensibilità su questo tema a San Cataldo è davvero spiccata. Ringrazio quanti hanno collaborato alla riuscita della manifestazione”.



