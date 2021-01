Cronaca 1245

Palpeggia e fotografa a seno nudo una donna con deficit psichico: 47enne arrestato

L'uomo è riuscito a introdursi a casa della vittima spacciandosi per uno degli operai impegnati nei lavori edili del palazzo

Redazione

16 Gennaio 2021 11:43

I poliziotti delle Volanti della Questura di Messina hanno eseguito ieri la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un quarantasettenne messinese, considerato responsabile dei reati di violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni di una giovane donna affetta da deficit psichico.I fatti risalgono allo scorso giugno quando, spacciandosi per uno degli operai effettivamente impegnati in lavori edili all’interno del palazzo e approfittando della momentanea assenza del genitore della vittima, è riuscito ad introdursi all’interno dell’appartamento costringendo la stessa a subire palpeggiamenti. La donna è stata anche fotografata, contro la sua volontà, a seno nudo.

Le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, hanno rapidamente permesso di ricostruire la vicenda e di risalire all’identità dell’indagato, operaio solo occasionalmente sul posto ed invitato dai colleghi ad avvertire i residenti dell’intera palazzina dei possibili disagi legati ai lavori in corso.

Ulteriori accertamenti sul telefono cellulare dell’uomo hanno infine consentito di recuperare le immagini che ritraevano la donna confermando la gravità della condotta dell’uomo e portando all’emissione della misura cautelare a suo carico.



I poliziotti delle Volanti della Questura di Messina hanno eseguito ieri la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un quarantasettenne messinese, considerato responsabile dei reati di violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni di una giovane donna affetta da deficit psichico.I fatti risalgono allo scorso giugno quando, spacciandosi per uno degli operai effettivamente impegnati in lavori edili all’interno del palazzo e approfittando della momentanea assenza del genitore della vittima, è riuscito ad introdursi all’interno dell’appartamento costringendo la stessa a subire palpeggiamenti. La donna è stata anche fotografata, contro la sua volontà, a seno nudo.

Le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, hanno rapidamente permesso di ricostruire la vicenda e di risalire all’identità dell’indagato, operaio solo occasionalmente sul posto ed invitato dai colleghi ad avvertire i residenti dell’intera palazzina dei possibili disagi legati ai lavori in corso.

Ulteriori accertamenti sul telefono cellulare dell’uomo hanno infine consentito di recuperare le immagini che ritraevano la donna confermando la gravità della condotta dell’uomo e portando all’emissione della misura cautelare a suo carico.



News Successiva Sesso davanti alla webcam durante lezione in Dad con gli studenti, docente di Urbino si dimette

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare