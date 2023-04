Cronaca 102

Pallavolista morta a Instanbul durante una trasferta: la polizia sequestra il cellulare

Si sarebbe suicidata. Ripresa dalle telecamere dell'albergoin una lunga conversazione al telefono

Redazione

Secondo il sito del quotidiano turco Hurryet la pallavolista italiana Julia Ituma, trovata morta a Istanbul dopo essere caduta dalla finestra dell'albergo, si sarebbe suicidata. "Si è appreso che Julia Ituma si è suicidata gettandosi dalla stanza al sesto piano dell'hotel", scrive il sito, sottolineando che "mentre le indagini sull'incidente sono in corso, dalle registrazioni della telecamera è emerso" che la ragazza diciottenne "si è suicidata nella notte".

Ituma che condivideva la stanza cone lei, "Julia Varela, non ha sentito nulla perché dormiva ed è stata svegliata dalla polizia". Il corpo è stato trovato intorno alle 5.30 davanti all'hotel. In un video si vede Julia al telefono, poi è rimasta a lungo seduta in corridoio a terra. La polizia di Istanbul ha posto sotto sequestro il telefono cellulare di Julia e ne esaminerà il contenuto per cercare di comprendere cosa sia successo prima della tragedia. Lo apprende l'ANSA.

Il corpo della ragazza si trova ora all'Istituto di medicina legale per determinare la causa esatta della morte mentre, riporta Hurryet precisando che sono in corso le indagini su larga scala da parte della polizia. Dopo la partita di ieri contro l'Eczacibasi Istanbul, persa 3-0, la squadra italiana era rientrata in hotel accanto al Burhan Felek Sports Hall. Secondo la polizia Ituma è entrata nella sua stanza dopo "aver vagato per il corridoio tra le 22.30 e le 22.50", aggiunge il media turco.Verrà ricordata con un minuto di silenzio su tutti i campi di pallavolo.

La Farnesina ha reso noto che il consolato generale a Istanbul e l'ambasciata a Ankara in stretto raccordo stanno seguendo con la massima attenzione il caso di Ituma. Il consolato si è immediatamente attivato con i familiari a cui sta fornendo la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la federazione italiana pallavolo e le autorità locali.

Pallavolista dell'Igor Gorgonzola di Novara la ragazza era in Turchia con le compagne dove aveva giocato in Champions League il ritorno dei quarti. Ituma, che giocava nel ruolo di opposto, era scesa in campo ieri sera nella partita persa 3-0 da Novara contro l'Eczacibasi Istanbul. La giovane era alla prima stagione con la squadra novarese dopo essere uscita dal Club Italia. Era nata a Milano da genitori nigeriani. Nel suo palmares vantava diversi titoli con le giovanili azzurre, tra i quali l'oro mondiale under 20 nel 2021, e nel 2022 quello europeo con l'Under 19 e ancora l'oro alle Olimpiadi giovanili.

"Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell'accaduto sta indagando la polizia turca". Così la società di volley di Julia Ituma ricostruisce in una nota l'accaduto. La società "desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda". La foto listata a lutto della Igor Volley è comparsa, senza altri commenti, nelle storie di Instagram di Paola Egonu, la pallavolista azzurra, che attualmente gioca in Turchia.

Anche il presidente della Federazione pallavolo, Giuseppe Manfredi ha espresso il cordoglio. "Siamo tutti sgomenti per questa tragedia che colpisce non solo il mondo pallavolo, ma tutto lo sport italiano. Oggi piangiamo la scomparsa, non solo di un grande talento, ma soprattutto di una meravigliosa ragazza di 18 anni che abbiamo visto crescere da vicino nel Club Italia, stagione dopo stagione. Il primo pensiero va alla famiglia di Julia, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione Italiana Pallavolo fornirà il massimo sostegno - prosegue Manfredi - Siamo in costante contatto con la società Igor Gorgonzola Novara e con il presidente della Federazione turca per dare tutto il supporto possibile. In questo momento penso che ogni altra parola sia inutile, è una tragedia immensa a cui nessuno di noi era minimamente preparato".



