Pallamano, Handball San Cataldo ritorna in campo: si punta sul settore giovanile

Dopo la pausa legata alla pandemia, la squadra è tornata al Palazzetto Maira

Redazione

In casa Handball San Cataldo continua il grande lavoro sul campo dei propri tecnici, che vede la compagine Sancataldese ricominciare dopo la pausa causata dalla pandemia,vista la proficua esperienza nei campionati Under 12, 15 e 17 delle passate stagioni ad inizio estate, la dirigenza ha deciso di puntare con decisione sul settore giovanile, innanzitutto investendo nella formazione dei propri istruttori per l avviamento alla pratica dell’Handball (Pallamano), qualificati dalla federazione, così da poter ampliare l’ offerta formativa a più fasce di età e aprendo all’opportunità dai 6 anni e ad una squadra femminile e in questi mesi si è tornati nuovamente in campo al Palazzetto Maira tutti i lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20 per gli under 13.

Doppio sforzo vista l'attivazione dell' gruppo seniores un nutrito numero di atleti composto dai ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile e da giocatori esperti che già hanno svolto in passato il campionato di serie B o A2, che si stanno dedicando con grade caparbietà e voglia, così da poter partecipare al prossimo campionato di beach Handball regionale e al campionato di serie B regionale 22/23 con allenamenti il lunedì Dalle 20 alle 22 e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Viene data massima collaborazione alle società limitrofi infatti ci siamo messi a disposizione per ospitare alcune parte della serie A2 nazionale girone c.

Gli obiettivi della dirigenza in questa stagione 21/22 prevedono di partecipare all' Under 13 e attività promozionale, per far ciò, occorrerà il contributo della comunità Sancataldese-Nissena e delle istituzioni, l’idea della società è quella di creare il “muro delle donazioni” un sistema in cui chiunque ( aziende, associazioni, tesserati e privati), possa partecipare alla riuscita degli obiettivi prefissati dall’ Handball San Cataldo, i nostri tesserati sono già a lavoro per la buona riuscita di questa raccolta.

Per il formazioni visitate i nostri social tra cui facebook e Instagram oppure contattare al 3668624368.





