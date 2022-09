Pallamano, a Caltanissetta aperte le iscrizioni per i ragazzi dai 7 ai 15 anni

Pallamano, a Caltanissetta aperte le iscrizioni per i ragazzi dai 7 ai 15 anni

Una disciplina spettacolare, caratterizzata da grandi gesti atletici e gol entusiasmanti

Redazione

La Polisportiva Audax 1946 vanta una lunga esperienza con i giovani di Caltanissetta, fiore all'occhiello del panorama sportivo italiano, per i tanti successi ottenuti nella pesistica e premiata dal CONI con la stella d'oro al merito sportivo. Dopo una lunga pausa dal 2005, riapre le porte alla disciplina della pallamano, per volere dello storico dirigente Salvatore Scarantino. Il Settore giovanile sarà affidato ai Tecnici qualificati dalla Federazione Italiana Giuco Handball: Antonio Bellanca e Marco Amico, permettendo ai ragazzi e alle ragazze di Caltanissetta , di scoprire una disciplina spettacolare, caratterizzata da grandi gesti atletici e gol entusiasmanti. Il percorso avrà uno sbocco di grande prestigio nel mondo della Federazione Italiana Giuco Handball, nei campionati giovanili, nell'attività promozionale e nei campi della pallamano regionale.

La disciplina consente la creazione di relazioni, il confronto, l'abbattimento di ogni forma di discriminazione. Gli Allenamenti si svolgeranno il martedì e il Giovedì dalla 18 alle 19, presso il Pala Milan di Caltanissetta, l'invito è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 7 e 15 anni che vogliono conoscere questo sport.

I tecnici sono Antonio Bellanca e Marco Amico per info 3383591596 - 3668624368



I tecnici sono Antonio Bellanca e Marco Amico per info 3383591596 - 3668624368

