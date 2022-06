Eventi 107

Palio dei Normanni di Piazza Armerina: Ronn Moss, il Ridge di "Beautiful" sarà il Conte Ruggero

"Il personaggio serve a far accendere ancora di più i riflettori", ha detto il sindaco Nino Cammarata

Redazione

Sarà Ronn Moss, l’attore americano che fino al 2012 è stato il Ridge della famosa soap opera “Beautiful”, a ricoprire il ruolo del Conte Ruggero nella 67esima edizione del Palio dei Normanni, la manifestazione in costume storico più antica e famosa del Meridione d’Italia che ogni anno, dal 12 al 14 agosto, rievoca la guerra di liberazione della Sicilia dai Saraceni. “Il personaggio serve a far accendere ancora di più i riflettori”, ha detto il sindaco Nino Cammarata nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla presenza dell’assessore al Turismo e ai Beni Culturali Ettore Messina, della sua giunta e del coordinatore del Palio Dino Vullo. “E’ la festa di Piazza per eccellenza che ci permette un salto di qualità, una fetta fondamentale della nostra economia. Tutti uniti dal commercio alle associazioni”. Il Palio dei Normanni si snoda attraverso feste medievali, con musiche e balli che fanno da cornice alla manifestazione medievale in costume. Con questo nome e in questa veste dal 1952, poiché nei secoli precedenti era “La Cavalcata”, nasce per rendere omaggio alla Madonna delle Vittorie, protettrice della città medioevale. Una festa religiosa, che trae spunto dalla guerra santa di liberazione che i Normanni del Conte Ruggero d’Altavilla sin dal 1061 combatterono contro gli infedeli arabi che occupavano la Sicilia da circa 150 anni. Ricostruzione dell'impresa che i Normanni compirono in Sicilia nel 1060, precisamente quando Ruggero d'Altavilla, fratello di Roberto, detto il Guiscardo, cacciò da queste terre i Saraceni. Nel cuore del centro storico sfileranno dame, cavalieri, truppe e milizie in una sorta di viaggio nel passato con suoni e atmosfere del periodo medievale. Un'esperienza unica e irripetibile che l'intera città vive con passione in attesa della "Quintana" dove i quattro quartieri storici si affrontano in un'entusiasmante giostra. “Ripartiamo dal 2019 - ha sottolineato l’assessore Messina - quando era iniziato un periodo innovativo nella programmazione estiva” e ha ricordato tante iniziative tra cui la trasformazione, senza snaturarlo, del Palio in un’opera teatrale e il mediometraggio della regista Gisella Calì. Poi la programmazione estiva: “Dal 20 luglio all’8 agosto Piazza Armerina sarà la capitale del jazz. Ad agosto andrà in scena l’Inferno di Dante del regista Giovanni Anfuso. Sarà anche possibile assistere gratuitamente ai concerti di Fabio Concato, il 12 agosto e di Arisa, il 17 agosto. Il 18 agosto omaggio a Franco Battiato con Mario Incudine e Luca Madonia.



