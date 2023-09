Cronaca 1119

Palermo, un cavallo scivola a terra: i vetturini minacciano chi fa video

Paura in corso Vittorio Emanuele all’altezza dei Quattro Canti, il Comune annuncia controlli nelle stalle dove vengono custoditi gli animali

Redazione

08 Settembre 2023 16:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/palermo-un-cavallo-scivola-a-terra-i-vetturini-minacciano-chi-fa-video Copia Link Condividi Notizia

Paura nei pressi dei Quattro Canti, a Palermo. Un cavallo che stava trainando una carrozza è scivolato e si è accasciato al suolo. L’episodio è stato ripreso da turisti, passanti e commercianti.

Nelle immagini si vedono alcune persone, fra cui alcuni vetturini, intenti a tagliare le briglie per liberare l’animale steso sull’asfalto. Dopo alcuni minuti sono riusciti a rimettere in piedi l’animale. Momenti concitati nei quali qualche vetturino si sarebbe avvicinato a una donna che stava riprendendo la scena invitandola, con toni tutt’altro che amichevoli, a cancellare le immagini. La signora è stata costretta a rifugiarsi all’interno di una attività commerciale.

Dall’assessorato al Benessere Animale fanno sapere che «è stato chiesto l’intervento agli agenti della polizia municipale. E’ stata inviata all’Asp una nota ufficiale in cui vengono richiesti dei controlli in tutte le stalle, già conosciute dall’autorità sanitaria e in cui i vetturini tengono i cavalli utilizzati per queste attività».



Paura nei pressi dei Quattro Canti, a Palermo. Un cavallo che stava trainando una carrozza è scivolato e si è accasciato al suolo. L'episodio è stato ripreso da turisti, passanti e commercianti.

Nelle immagini si vedono alcune persone, fra cui alcuni vetturini, intenti a tagliare le briglie per liberare l'animale steso sull'asfalto. Dopo alcuni minuti sono riusciti a rimettere in piedi l'animale. Momenti concitati nei quali qualche vetturino si sarebbe avvicinato a una donna che stava riprendendo la scena invitandola, con toni tutt'altro che amichevoli, a cancellare le immagini. La signora è stata costretta a rifugiarsi all'interno di una attività commerciale. Dall'assessorato al Benessere Animale fanno sapere che «è stato chiesto l'intervento agli agenti della polizia municipale. E' stata inviata all'Asp una nota ufficiale in cui vengono richiesti dei controlli in tutte le stalle, già conosciute dall'autorità sanitaria e in cui i vetturini tengono i cavalli utilizzati per queste attività».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare