Palermo. Spara a una donna per gelosia, poi anche al cugino. Picchiato dalla gente in strada

Cronaca 630

Palermo. Spara a una donna per gelosia, poi anche al cugino. Picchiato dalla gente in strada

I tre sono tutti ricoverati in ospedale in gravi condizioni. L'uomo ha sparato alla donna alle gambe

Redazione

02 Agosto 2021 08:42

Scene da Far West a Palermo. Il tentato omicidio di Falsomiele sarà ricordato a lungo in via Dell'Airone. L'aggressore, cinquantenne, sarebbe arrivato nel residence armato di pistola con il silenziatore, sparando alle gambe della donna di 49 anni. Tra i due ci sarebbe stata una relazione in passato, infatti si suppone che alla base del gesto ci sia la gelosia. In soccorso della vittima è arrivato un cugino di 24 anni, anche lui sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi, riportando una ferita al femore. La donna e il giovane sono stati trasferiti d'urgenza al Policlinico, le loro condizioni sono definite serie.

Durante la lite, alcuni testimoni, sentendo le urla della donna e gli spari, avrebbero accerchiato l'aggressore, picchiandolo alla testa, al torace e alle gambe. I sanitari del 118 e gli agenti di polizia delle volanti lo hanno trovato privo di sensi. L'aggressore è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato nell'ospedale Civico con la prognosi riservata e con gravi traumi ed è piantonato. Per eseguire la Tac è stato accompagnato da alcuni poliziotti. La donna ha delle ferite alle gambe, così come il cugino. Gli agenti della squadra mobile hanno ascoltato i testimoni per avere un quadro più dettagliato su quanto accaduto. (Fonte Gds.it)



Scene da Far West a Palermo. Il tentato omicidio di Falsomiele sarà ricordato a lungo in via Dell'Airone. L'aggressore, cinquantenne, sarebbe arrivato nel residence armato di pistola con il silenziatore, sparando alle gambe della donna di 49 anni. Tra i due ci sarebbe stata una relazione in passato, infatti si suppone che alla base del gesto ci sia la gelosia. In soccorso della vittima è arrivato un cugino di 24 anni, anche lui sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi, riportando una ferita al femore. La donna e il giovane sono stati trasferiti d'urgenza al Policlinico, le loro condizioni sono definite serie. Durante la lite, alcuni testimoni, sentendo le urla della donna e gli spari, avrebbero accerchiato l'aggressore, picchiandolo alla testa, al torace e alle gambe. I sanitari del 118 e gli agenti di polizia delle volanti lo hanno trovato privo di sensi. L'aggressore è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato nell'ospedale Civico con la prognosi riservata e con gravi traumi ed è piantonato. Per eseguire la Tac è stato accompagnato da alcuni poliziotti. La donna ha delle ferite alle gambe, così come il cugino. Gli agenti della squadra mobile hanno ascoltato i testimoni per avere un quadro più dettagliato su quanto accaduto. (Fonte Gds.it)

Ti potrebbero interessare