Cronaca 307

Palermo, si aggrava il piccolo di 2 mesi positivo al Covid: è di nuovo intubato

Le condizioni del piccolo erano migliorate ma improvvisamente è stato necessario ricorrere al reparto di rianimazione

Redazione

30 Luglio 2021 15:49

Nuovamente intubato il neonato di 2 mesi positivo alla variante inglese del Covid e ricoverato nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cervello di Palermo. Le condizioni del piccolo, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, erano migliorate tanto che era stato possibile staccarlo dal respiratore, ma nelle ultime ore un peggioramento ha reso necessario ricorrere ancora alle apparecchiature di rianimazione. Il bimbo, che era stato trasferito nel Covid Hospital dall'ospedale Di Cristina, sarebbe stato contagiato dalla madre, anche lei positiva e in isolamento. (Gds.it)



