Cronaca 217

Palermo, sequestrata un'imbarcazione con 4 tonnellate di sigarette a bordo: 3 arresti

Le imbarcazioni del Corpo intimavano l’alt al natante, che cercava di attuare, senza successo, manovre elusive

Redazione

Militari del Comando Provinciale di Palermo, unitamente al Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, nell’ambito di un articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti via mare, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di tre cittadini italiani e al sequestro di 4 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, nonché del natante utilizzato per il trasporto. L’intervento ha interessato il tratto di mare prospiciente le coste del trapanese, in particolare il litorale di Marsala. In particolare, nella serata del 20 febbraio u.s., pattuglie di finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo in servizio di perlustrazione sul territorio notavano la partenza di un’imbarcazione da diporto dalle acque trapanesi, che prendeva il largo ad un orario anomalo per la tipologia di natante.

Venivano, pertanto, attivati i Reparti aeronavali schierati nell’area con vedette in forza alla Stazione Navale di Palermo e alle Sezioni Operative Navali di Trapani e Mazara del Vallo, che, poche ore più tardi, individuavano la medesima imbarcazione mentre faceva rientro a forte velocità verso la costa, seguendo una rotta compatibile con quella segnalata dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Palermo e oggetto di particolare vigilanza, in quanto già utilizzata in altre occasioni per simili attività di contrabbando. Le imbarcazioni del Corpo intimavano l’alt al natante, che cercava di attuare, senza successo, manovre elusive. Lo stesso veniva, quindi, abbordato dai finanzieri e condotto in sicurezza nel porto di Mazara del Vallo.

Si procedeva così a sottoporre ad approfondito controllo l’imbarcazione, al cui interno venivano rinvenute 4 tonnellate di sigarette di contrabbando, di marca “Pine Blue”, “Oris” e “Time” che, da precedenti esperienze investigative, sono tipicamente oggetto di illecita importazione dal Nord-Africa. La merce illecita, destinata a rifornire il mercato siciliano, avrebbe fruttato, al dettaglio, introiti per oltre 600.000 euro. I 3 membri dell’equipaggio venivano tradotti presso la casa circondariale di Trapani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Marsala, territorialmente competente, che lo scorso 23 febbraio ha convalidato l’arresto. Due degli arrestati, inoltre, sono risultati beneficiari del reddito di cittadinanza, che verrà immediatamente sospeso, così come previsto dalla normativa vigente.

Continua senza sosta l’attività della Guardia di Finanza che svolge il suo ruolo esclusivo di “polizia del mare”, potendo sfruttare le potenzialità di un dispositivo integrato tra la componente investigativa territoriale e quella aeronavale, costiera e di altura, tanto per il controllo delle frontiere esterne, quanto per la difesa degli interessi economico-finanziari del Paese e dell’Unione Europea. La costante azione di contrasto al fenomeno del contrabbando di sigarette, che ancora oggi rappresenta un crimine diffuso e ben organizzato, contribuisce altresì a difendere la salute dei consumatori e a garantire la tutela della concorrenza, mantenendo costantemente alta la guardia rispetto ai fenomeni illeciti utilizzati anche per finanziarie le associazioni criminali locali. Si evidenzia che i provvedimenti in parola sono stati emessi sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.



