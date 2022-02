Palermo, paziente in codice giallo muore al Policlinico in attesa della visita: la Procura apre un'inchiesta

Palermo, paziente in codice giallo muore al Policlinico in attesa della visita: la Procura apre un'inchiesta

In queste ore i sanitari delle sale operative del 112 e del 118 stanno analizzando le registrazioni

Un palermitano di 62 anni, Vito Petrotta, è morto ieri mentre si trovava al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Palermo in codice giallo. L’uomo era in attesa da tre ore per essere visitato. Poi le condizioni si sono aggravate ed è morto. La famiglia dell’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia. La procura ha aperto un’inchiesta. Sono state sequestrate le cartelle cliniche. «Stiamo verificando il percorso del paziente - dicono dal Policlinico -. Dai primi accertamenti risulta che al momento dell’arrivo, tramite 118, presso il nostro pronto soccorso fossero presenti tre casi critici in contemporanea. Il paziente è giunto da noi proveniente da altri pronto soccorso cittadini. Assicuriamo che stiamo verificando eventuali responsabilità che potrebbero interessare più organizzazioni sanitarie e nel contempo rappresentiamo la nostra vicinanza alla famiglia per quanto accaduto».

Il 62enne, fanno sapere dall’ospedale, soffriva di diverse patologie. Ma da fonti sanitarie ieri è stato portato al pronto soccorso con un’ambulanza con il medico a bordo per un malore cardiaco. In queste ore i sanitari delle sale operative del 112 e del 118 stanno analizzando le registrazioni per cercare di ricostruire quanto successo e da dove è arrivato il paziente. Una ricostruzione che servirà a chiarire cosa sia successo al paziente e se ci siano responsabilità.



