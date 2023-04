Cronaca 135

Palermo, due giovani salvano un neonato seguendo le istruzioni del 118 al telefono

Uno ha chiamato il 118 e l'altra ha eseguito le manovre che le venivano indicate per cercare di far respirare il piccolo

Due giovani assieme ai sanitari del 118 hanno salvato un bimbo di 7 giorni. È successo a Palermo in via Centuripe, nel quartiere Borgo Nuovo. Il padre del neonato è uscito in strada con il piccolo che non respirava. «Sta morendo aiutatemi», ha urlato. Un 24enne che si trovava nei pressi ha preso in braccio il bambino. Nel frattempo si è avvicinata la cugina. Il giovane ha avuto la prontezza di comporre il numero di emergenza e si è messo in contatto con i medici della sala operativa del 118.

Al telefono la cugina ha eseguito le manovre che le venivano indicate per cercare di far respirare il piccolo. Contemporaneamente, è stata inviata un’ambulanza con medico di rianimazione che in pochi minuti è arrivata. Fortunatamente le manovre eseguite hanno consentito al bimbo di resistere fino all’arrivo del medico che l’ha stabilizzato e lo ha trasportato al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. «È stata un’esperienza incredibile - racconta la donna - Sono stati momenti molti forti e pieni di tensione. È stato bellissimo riuscire a salvare insieme ai medici il neonato».



