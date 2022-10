Cronaca 75

Palermo, donna va al cimitero e cade dentro una tomba: salvata dai vigili del fuoco

La donna è stata ricoverata al Civico di Palermo con una frattura alla gamba

Redazione

Una donna è stata salvata e soccorsa questa mattina al cimitero di Sant’Orsola, a Palermo, dopo essere caduta dentro una tomba e facendo un volo di più di due metri. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, che sono intervenuti, l'incidente è avvenuto in seguito al cedimento di una lastra di marmo su cui la signora era salita, per motivi ancora da verificare.

La donna, soccorsa prima dai pompieri e successivamente presa in cura dal personale del 118, è stata trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale Civico, in codice giallo, dove è stata successivamente ricoverata in ortopedia, per una frattura ad una gamba. La vittima è sempre rimasta cosciente. Non è il primo caso del genere a Palermo, sia al Sant'Orsola che ai Rotoli.

La Fondazione Camposanto di Santo Spirito sottolinea che "l'incidente è avvenuto all’interno di una cappella gentilizia privata ad uso del concessionario e degli aventi diritto che ne possiedono la chiave e che hanno pure l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. A causarlo è stata la rottura della lastra di marmo che, sul pavimento, copre la cripta della stessa cappella. Sul posto è subito intervenuto il personale della Fondazione che ha allertato il 118 e ha assistito la signora fino all’arrivo dei sanitari. Questi ultimi hanno poi chiamato i vigili del fuoco per estrarre in sicurezza la persona caduta".



