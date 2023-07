Cronaca 279

Palermo, diossina nell'aria dopo l'incendio a Bellolampo

L’Arpa ha rilevato la presenza della sostanza nociva nell’area della discarica tra il 24 e il 25 luglio scorsi. Il sindaco: «L’eventuale esposizione non pone rischi connessi all'inalazione diretta»



È allarme diossina a Palermo. Dopo l’incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo, l’Arpa ha rilevato la presenza della sostanza nell’area. «La determinazione di diossine sull’aria campionata nei pressi della località Inserra, dalle ore 22 del 24 luglio alle 22 del giorno dopo ha restituito una concentrazione pari a 939 TE fg/m3», si legge nel sito dell’ente. «I risultati riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente, che costituisce un dato da attenzionare. - dicono - I valori di concentrazione riscontrati sono indicativi della presenza di una fonte emissiva locale».

«Il rapporto dell’Arpa regionale attesta, coerentemente con la presenza di fonti emissive locali, un innalzamento dei livelli di diossina durante la fase acuta degli incendi. Come specificato dalla relazione dell’Arpa, si precisa che l’eventuale esposizione a diossine e furani non pone rischi connessi alla inalazione diretta, ma si rende comunque necessario solo verificare la presenza di eventuali residue concentrazioni sul terreno». Lo afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sui dati dell’Arpa dopo l’incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo.

«A fronte dei dati ricevuti stamattina, a 72 ore di distanza dal rilevamento posto nell’area di Inserra, particolarmente colpita dai roghi - aggiunge Lagalla - il Comune di Palermo ha immediatamente attivato una task-force composta dalle competenti istituzioni tecniche per verificare se siano necessari specifici provvedimenti da assumere nelle prossime ore, nelle more degli ulteriori rilevamenti».



