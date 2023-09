Cronaca 728

Palermo: detenuto tenta di colpire agenti con una lametta, poi la ingoia

I due agenti trasportati in ospedale sono stati medicati dai sanitari la prognosi è di 7 giorni

Redazione

Aggrediti ancora due agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere “Maresciallo Di Bona” a Palermo. Lo denuncia il sindacato Cnpp, coordinamento nazionale polizia penitenziaria. “Ieri l’aggressione è avvenuta nella nona sezione del carcere ex Ucciardone – dice il segretario regionale Cnpp, Maurizio Mezzatesta -. Un detenuto, coinvolto già in altre risse, ha tentato di colpire con una lametta il personale di servizio. Per fortuna i colpi sono andati a vuoto. Successivamente sempre il detenuto ha sferrato pugni e calci al capoposto del reparto e all’agente di servizio al piano. Dopo ha ingoiato una lametta”.

La prognosi per i due agenti

I due agenti trasportati in ospedale sono stati medicati dai sanitari la prognosi è di 7 giorni. Anche il detenuto è stato portato in ospedale per essere curato. “Oramai non facciamo altro che denunciare questi episodi che non fanno altro che allungare la lista dei feriti – aggiunge Mezzatesta -. La segreteria regionale Cnpp esprime tutta la solidarietà al personale di polizia penitenziaria ferito. Non siamo più disposti ad assistere a questo tipo di episodi copiosamente denunciati in tutte le sedi. A breve ci attiveremo nelle sedi opportune per tutelare il personale di polizia penitenziaria”.



