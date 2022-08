Cronaca 338

Palermo, detenuto ai domiciliari insulta il suo avvocato sui social con frasi razziste

L’uomo ai domiciliari non avrebbe potuto utilizzare i social da qui la segnalazione in procura

Redazione

01 Agosto 2022 15:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/palermo-detenuto-ai-domiciliari-insulta-il-suo-avvocato-sui-social-con-frasi-razziste Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 39 anni di origini napoletane, ma residente a Palermo, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha insultato con frasi razziste il suo avvocato d’ufficio Alì Listì Maman (nella foto) attraverso una serie di messaggi vocali su WhatsApp. «Ho ricevuto tantissimi messaggi di insulti sul colore della mia pelle - racconta Alì Maman -. Inoltre, il mio ex assistito ha cominciato a minacciare me e la mia famiglia. Ha augurato più volte medicinali ai miei bambini e a mia moglie e di venire sotto il mio studio. Messaggi che inizialmente non volevo ascoltare - dice l’avvocato - Sapevo che una volta ascoltati dovevo procedere. La situazione è precipitata quando il mio ex assistito ha postato su un gruppo Facebook Avvocati con tantissimi iscritti la foto mia e di mio figlio con un commento: «Attenti a questo avvocato ruba soldi ai poveri malcapitati e si fa anche gratuito patrocinio e mi ha rubato 200 euro attenzione. A questo punto non ho potuto che presentare querela contro quest’uomo che nel frattempo ha cambiato diversi legali». L’uomo ai domiciliari non avrebbe potuto utilizzare i social da qui la segnalazione in procura. L’ordine degli avvocati di Palermo ha espresso solidarietà al collega.



Un uomo di 39 anni di origini napoletane, ma residente a Palermo, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha insultato con frasi razziste il suo avvocato d'ufficio Alì Listì Maman (nella foto) attraverso una serie di messaggi vocali su WhatsApp. «Ho ricevuto tantissimi messaggi di insulti sul colore della mia pelle - racconta Alì Maman -. Inoltre, il mio ex assistito ha cominciato a minacciare me e la mia famiglia. Ha augurato più volte medicinali ai miei bambini e a mia moglie e di venire sotto il mio studio. Messaggi che inizialmente non volevo ascoltare - dice l'avvocato - Sapevo che una volta ascoltati dovevo procedere. La situazione è precipitata quando il mio ex assistito ha postato su un gruppo Facebook Avvocati con tantissimi iscritti la foto mia e di mio figlio con un commento: «Attenti a questo avvocato ruba soldi ai poveri malcapitati e si fa anche gratuito patrocinio e mi ha rubato 200 euro attenzione. A questo punto non ho potuto che presentare querela contro quest'uomo che nel frattempo ha cambiato diversi legali». L'uomo ai domiciliari non avrebbe potuto utilizzare i social da qui la segnalazione in procura. L'ordine degli avvocati di Palermo ha espresso solidarietà al collega.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare