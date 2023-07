Cronaca 1944

Palermo, cede una grata: una bambina precipita nel vuoto

Un volo di 5 metri davanti al negozio Mediaworld. La ragazzina di 11 anni è stata trasportata in ospedale dai soccorritori del 118

Redazione

Un volo di diversi metri e una grande paura per una bambina di 11 anni che in viale Regione Siciliana è precipitata nel vuoto in seguito al cedimento di una griglia metallica. L'incidente si è verificato nei pressi del negozio di elettronica Mediaworld. La ragazzina è precipitata per circa 5 metri, finendo nei locali sottostanti attraverso una intercapedine larga 60 centimetri.

La madre ha immediatamente lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno effettuato le operazioni di recupero. La bambina è stata immobilizzata e messa al sicuro su una barella ed è stata trasportata all'ospedale Di Cristina dai sanitari del 118, ha riportato alcune fratture. Indagini sono in corso per stabilire la causa dell'incidente. Il 7 luglio un episodio simile si è verificato in via Ribera, dalle parti del tribunale. Anche in questo caso a cedere è stata una griglia metallica sul marciapiede. Un uomo stava camminando quando è finito nel garage sottostante: è stato recuperato, caricato sulla barella e trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo (GdS.it).



