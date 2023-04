Cronaca 387

Palermo, api invadono un'auto posteggiata in centro: liberata dopo 7 ore da un apicoltore

E' stato necessario ricorrere all'intervento di un apicoltore, nel pomeriggio, che con grande pazienza e maestria, ha attirato tutte le api all'interno di un'arnia

Redazione

Circa sette ore con l'auto sotto sequestro in un parcheggio a pagamento. Ad essersi impossessati della Jeep Renegade di un uomo di 72 anni, a Palermo, sono state centinaia e centinaia di api. Una vicenda quasi surreale che si è verificata ieri mattina, all'interno di un parcheggio di piazzale Ungheria. L'uomo, che non è palermitano e si trovava in città con la moglie, intorno alle 11 di questa mattina si era recato al posteggio per prendere la sua auto. Non appena arrivato, non ha potuto nemmeno avvicinarsi troppo perché due finestrini erano in gran parte ricoperti di api, che svolazzavano anche all'interno dell'abitacolo.

E' stato necessario ricorrere all'intervento di un apicoltore, nel pomeriggio, che con grande pazienza e maestria, ha attirato tutte le api all'interno di un'arnia, liberando così la Jeep. Un giochetto della natura che è costato caro all'anziano signore che ha dovuto pagare, più a lungo del previsto, la sua sosta all'interno di piazzale Ungheria. I gestori dell'area, comunque, hanno fatto saldare una cifra ridotta, alla luce della sosta forzata della Jeep. (Fonte Gds.it)



