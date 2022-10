Cronaca 199

Palermo, anziano mappa spostamenti del ladro dopo il furto del suo cellulare e lo fa arrestare

Il ghanese, riconosciuto dalla vittima, è stato arrestato in flagranza di reato

Redazione

11 Ottobre 2022 16:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/palermo-anziano-mappa-spostamenti-del-ladro-dopo-il-furto-del-suo-cellulare-e-lo-fa-arrestare Copia Link Condividi Notizia

Un cittadino ghanese di 37 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia a Palermo per furto e ricettazione. Lo straniero nei giorni scorsi si sarebbe impossessato di un cellulare che il proprietario aveva lasciato incustodito nell'auto. In via Oreto l'anziana vittima era scesa dalla vettura per effettuare un veloce acquisto in un negozio. Pochi minuti che sono bastati al 37enne per intrufolarsi nell'abitacolo e portare via il telefono. Ad accorgersi di lui è stata proprio la vittima che anche se a distanza ha notato la sagoma di un uomo darsi alla fuga con il cellulare in mano.

L’anziano immediatamente ha mappato gli spostamenti e ha seguito il percorso di fuga del ladro, utilizzando una app installata sul proprio tablet, dando nel frattempo l'allarme e fornendo agli agenti la posizione dell'uomo praticamente in presa diretta. Il 37enne è stato bloccato nel mercato di Ballarò. Addosso, oltre al cellulare rubato alla vittima, aveva anche altri due telefoni, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. Il ghanese, riconosciuto dalla vittima, è stato arrestato in flagranza di reato. Su di lui pendeva anche la notifica di un avviso orale emesso dal questore e sono state avviate quindi le pratiche di espulsione.



Un cittadino ghanese di 37 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia a Palermo per furto e ricettazione. Lo straniero nei giorni scorsi si sarebbe impossessato di un cellulare che il proprietario aveva lasciato incustodito nell'auto. In via Oreto l'anziana vittima era scesa dalla vettura per effettuare un veloce acquisto in un negozio. Pochi minuti che sono bastati al 37enne per intrufolarsi nell'abitacolo e portare via il telefono. Ad accorgersi di lui è stata proprio la vittima che anche se a distanza ha notato la sagoma di un uomo darsi alla fuga con il cellulare in mano. L'anziano immediatamente ha mappato gli spostamenti e ha seguito il percorso di fuga del ladro, utilizzando una app installata sul proprio tablet, dando nel frattempo l'allarme e fornendo agli agenti la posizione dell'uomo praticamente in presa diretta. Il 37enne è stato bloccato nel mercato di Ballarò. Addosso, oltre al cellulare rubato alla vittima, aveva anche altri due telefoni, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. Il ghanese, riconosciuto dalla vittima, è stato arrestato in flagranza di reato. Su di lui pendeva anche la notifica di un avviso orale emesso dal questore e sono state avviate quindi le pratiche di espulsione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare