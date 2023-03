Cronaca 261

Palermo, 40enne minaccia di farsi esplodere: salvato dal negoziatore della polizia

Grazie al poliziotto esperto a gestire queste situazioni l’uomo ha desistito dal gesto

Redazione

Gli agenti di polizia hanno salvato un uomo di 40 anni che voleva darsi fuoco e fare esplodere la propria casa a Palermo. L’abitazione in corso dei Mille era stata circondata anche dai vigili del fuoco e i sanitari del 118. La tragedia è stata evitata dal negoziatore della polizia che è arrivata a Brancaccio dopo una telefonata alla centrale operativa del 112 che annunciava che l’uomo si è chiuso in casa con i genitori e voleva farsi saltare in aria. Grazie al poliziotto esperto a gestire queste situazioni l’uomo ha desistito dal gesto.



