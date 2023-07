Cronaca 1629

Palermitana la terza vittima dello schianto a Caltanissetta, aveva 31 anni ed era una chinesiologa

Eleonora Modica nella notte era stata operata al Sant'Elia, ma i medici non sono riusciti a salvarla

Redazione

L'ultima vittima dell'incidente sulla statale tra Gela e Caltanissetta si chiama Eleonora Modica, aveva 31 anni ed era di Palermo, abitava dalle parti della Noce. Era un'esperta chinesiologa, lavorava in uno studio per la correzione delle devianze posturali. Una ragazza solare, dicono gli amici, sempre disponibile con tutti. Le piaceva ballare caraibico, sottolineano tra le lacrime i tanti che stamane si sono affollati sotto casa sua.

La sua famiglia è all'obitorio di Caltanissetta, dove la ragazza si trova, in attesa che la magistratura liberi la salma per poter disporre il funerale. La ragazza viaggiava insieme a un altro giovane di 28 anni, Giovanni Fossile, deceduto sul colpo. Lo schianto è avvenuto con un’altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei morta sul colpo, e un uomo di 41 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna. Eleonora Modica era già andata in arresto cardiaco quando era arrivata in pronto soccorso a Caltanissetta ma i medici erano riusciti a rianimarla. Poi, nonostante le condizioni disperate, hanno tentato di operarla ma la trentunenne è morta durante l’intervento chirurgico. Un’altra auto, con a bordo due quarantenni è stata coinvolta in maniera marginale e i due occupanti sono rimasti feriti in maniera lieve (Gds.it).



