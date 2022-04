Palazzo Orleans a Palermo, nuovi orari e apertura la domenica pomeriggio per i Giardini

Attualita 83

Palazzo Orleans a Palermo, nuovi orari e apertura la domenica pomeriggio per i Giardini

Con l’arrivo dell’ora legale aumentano, le possibilità di visitare il Parco annesso alla sede della Presidenza della Regione Siciliana

Redazione

04 Aprile 2022 16:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/palazzo-orleans-a-palermo-nuovi-orari-e-apertura-la-domenica-pomeriggio-per-i-giardini Copia Link Condividi Notizia

Nuovi orari di apertura per i Giardini di Palazzo Orleans. Un’ora in più al giorno (dalle 17 alle 18, dal martedì al sabato) e ingresso anche nel pomeriggio della domenica. Con l’arrivo dell’ora legale aumentano, quindi, le possibilità di visitare il Parco annesso alla sede della Presidenza della Regione Siciliana. Da domani (martedì 5 aprile), questi i nuovi orari: mattina dalle 10 alle 13 (da martedì a domenica); pomeriggio, dalle 15 alle 18 (da martedì a sabato) e dalle 15.30 alle 17.30 (domenica). Lunedì i Giardini continueranno a restare chiusi per la manutenzione. Dalla riapertura, nello scorso agosto, sono state oltre centomila le persone che hanno visitato il Parco.



Nuovi orari di apertura per i Giardini di Palazzo Orleans. Un'ora in più al giorno (dalle 17 alle 18, dal martedì al sabato) e ingresso anche nel pomeriggio della domenica. Con l'arrivo dell'ora legale aumentano, quindi, le possibilità di visitare il Parco annesso alla sede della Presidenza della Regione Siciliana. Da domani (martedì 5 aprile), questi i nuovi orari: mattina dalle 10 alle 13 (da martedì a domenica); pomeriggio, dalle 15 alle 18 (da martedì a sabato) e dalle 15.30 alle 17.30 (domenica). Lunedì i Giardini continueranno a restare chiusi per la manutenzione. Dalla riapertura, nello scorso agosto, sono state oltre centomila le persone che hanno visitato il Parco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare