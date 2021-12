Palazzo Orléans, Giardini aperti per l'Immacolata e da giovedì c'è il presepe

Eventi 164

Palazzo Orléans, Giardini aperti per l'Immacolata e da giovedì c'è il presepe

I visitatori, potranno respirare l’atmosfera natalizia all’interno dell’eccezionale scenario naturale

Redazione

07 Dicembre 2021 16:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/palazzo-orlans-giardini-aperti-per-limmacolatae-da-giovedi-ce-il-presepe Copia Link Condividi Notizia

Domani, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, i Giardini del Palazzo Orléans resteranno aperti non solo la mattina, ma anche nelle ore pomeridiane. I visitatori, dunque, potranno approfittare del giorno di festa per respirare l’atmosfera natalizia all’interno dell’eccezionale scenario naturale offerto dal Parco della presidenza della Regione Siciliana. I circa tre ettari e mezzo dei Giardini, infatti, accolgono un inedito patrimonio naturale composto da numerose specie faunistiche e ben 350 esemplari di 70 specie animali diverse.

Anche mercoledì 8 dicembre, dunque, sarà possibile ammirare i Giardini del Palazzo Orléans nei consueti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. E da giovedì 9 sarà visitabile anche il presepe allestito all'interno del Parco.



Domani, in occasione della festività dell'Immacolata Concezione, i Giardini del Palazzo Orléans resteranno aperti non solo la mattina, ma anche nelle ore pomeridiane. I visitatori, dunque, potranno approfittare del giorno di festa per respirare l'atmosfera natalizia all'interno dell'eccezionale scenario naturale offerto dal Parco della presidenza della Regione Siciliana. I circa tre ettari e mezzo dei Giardini, infatti, accolgono un inedito patrimonio naturale composto da numerose specie faunistiche e ben 350 esemplari di 70 specie animali diverse. Anche mercoledì 8 dicembre, dunque, sarà possibile ammirare i Giardini del Palazzo Orléans nei consueti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. E da giovedì 9 sarà visitabile anche il presepe allestito all'interno del Parco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare