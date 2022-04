Attualita 148

Palazzo Orléans a Palermo, i Giardini della presidenza aperti anche a Pasqua e a Pasquetta

Dal mese di aprile sono stati introdotti i nuovi orari dei Giardini con un'ora in più al giorno

Redazione

16 Aprile 2022 09:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/palazzo-orlans-a-palermo-i-giardini-della-presidenza-aperti-anche-a-pasqua-e-a-pasquetta Copia Link Condividi Notizia

Come accaduto in occasione di altre festività, anche a Pasqua e Pasquetta i Giardini del Palazzo Orléans resteranno aperti al pubblico. Domenica 17 aprile sarà possibile visitare il parco dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Il lunedì dì Pasquetta, i cancelli saranno aperti esclusivamente dalle 15 alle 18. Nel corso della giornata di martedì 19, invece, i Giardini della Presidenza resteranno chiusi per manutenzione.

Dal mese di aprile sono stati introdotti i nuovi orari dei Giardini con un'ora in più al giorno e apertura la domenica pomeriggio. La riapertura del parco, avvenuta il 5 agosto scorso dopo un lungo contenzioso, è stata fortemente voluta dal governo Musumeci. Da quella data, i visitatori sono stati oltre 100 mila. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.igiardinidelpalazzorleans.it e la pagina Facebook del parco.



Come accaduto in occasione di altre festività, anche a Pasqua e Pasquetta i Giardini del Palazzo Orléans resteranno aperti al pubblico. Domenica 17 aprile sarà possibile visitare il parco dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Il lunedì dì Pasquetta, i cancelli saranno aperti esclusivamente dalle 15 alle 18. Nel corso della giornata di martedì 19, invece, i Giardini della Presidenza resteranno chiusi per manutenzione. Dal mese di aprile sono stati introdotti i nuovi orari dei Giardini con un'ora in più al giorno e apertura la domenica pomeriggio. La riapertura del parco, avvenuta il 5 agosto scorso dopo un lungo contenzioso, è stata fortemente voluta dal governo Musumeci. Da quella data, i visitatori sono stati oltre 100 mila. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.igiardinidelpalazzorleans.it e la pagina Facebook del parco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare