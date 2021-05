Sport 112

Palacannizzaro, il Cusn Caltanissetta vince il derby contro la SB Basket School Gela

Prossimo appuntamento sabato pomeriggio di nuovo in casa contro l'Ideal Gela dei fratelli Cavallo

Redazione

14 Maggio 2021 17:34

Lo scorso 13 maggio, al Palacanizzaro, con un perentorio 72 - 59, il Cusn Caltanissetta vince il derby con la SB Basket School Gela. Partita vinta grazie al contributo di tutti, offensivo ma, sopratutto, difensivo. Si sono distinti in particolare Gabriele Galiano con 16 punti e Davide Salerno con 30 punti; determinanti anche l'ottimo contributo difensivo di Ranieri Granata e le due triple di Simone Frangiamore che hanno spezzato le gambe agli avversari. Bella partita tra due ottime squadre che riscatta la precedente sconfitta del Cusn fuori casa di soli 2 punti. La partita era valida per il recupero della 1^ giornata del campionato di promozione.

Il Cusn, presieduto dal prof Aurelio Armatore e allenato da Armando Turturici, è composto interamente da locali nisseni. Su 15 giocatori del roster, 13 sono under. Il dirigente accompagnatore, ruolo tutt'altro che facile, è Paolo Frangiamore. Il Tabellino: Turturici 8, Galiano 16, Salerno 30, Richiusa 2, Frangiamore 6, Granata 6, Iachetta 2, Mazzurco 2. Prossimo appuntamento sabato pomeriggio di nuovo in casa contro l'Ideal Gela dei fratelli Cavallo.



