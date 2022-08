Cronaca 2538

Pagano la crociera ma l'agenzia non versa il saldo: 35 turisti di Enna lasciati sulla banchina del porto

I 35 crocieristi mancati sono arrabbiati e delusi e si sono rivolti ad un legale

Redazione

Tutti pronti per imbarcarsi sulla nave crociera che li avrebbe portati in giro per il Mediterraneo e l’Adriatico. Ma il saldo della spesa non è stato effettuato e 35 ennesi sono rimasti sulla banchina del porto sconsolati. I 35 avevano prenotato la vacanza con un’agenzia di viaggi e hanno saldato il costo mesi fa. Gli ennesi oggi si sono dati appuntamento davanti l'agenzia viaggi per provare a capire cosa fosse successo. Ma nulla è chiaro. Secondo la compagnia di crociera il saldo, di 11 mila euro a fronte di una somma complessiva di 20 mila euro, non è mai stato versato e , in ogni caso, si sarebbe dovuto saldare entro il giorno prima la partenza. L’agenzia quindi non avrebbe inviato il saldo e l’agente dice di non poter mostrare i bonifici. I 35 crocieristi mancati sono arrabbiati e delusi e si sono rivolti ad un legale per presentare una denuncia e ottenere il rimborsi.



