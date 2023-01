Attualita 72

Pagamenti veloci e sicuri con pochi click: anche Caltaqua "adotta" pagoPA

Il Gestore ricorda che chiunque può richiedere gratuitamente l’invio della fattura in formato digitale (servizio H2Online) alla propria casella di posta elettronica senza ricevere più la copia cartacea

Un altro importante passo in direzione della semplificazione del dialogo con l’utenza nel segno di una maggiore efficienza dei rapporti, del risparmio di tempo e di carta. Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico interato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha infatti implementato i servizi della propria area C@alt@qua online adottando come ulteriore mezzo di pagamento il sistema pagoPA accessibile con pochi click dal proprio cellulare attraverso l’app IO (in tal caso cliccare su portafoglio/paga un avviso – inquadrare il QR Code impresso nella fattura e autorizzare il pagamento) oppure utilizzando l’app del proprio istituto di credito (in tal caso occorre cliccare su bollettini CBILL, inquadrare il QR Code impresso nella fattura e autorizzare il pagamento). In questo modo si eviteranno le file agli sportelli con evidenti benefici nella gestione quotidiana delle proprie attività.

Già da tempo Caltaqua sta accompagnando la propria utenza lungo un virtuoso percorso di consapevolezza dei consumi e di lotta ad ogni forma di spreco, un viaggio lungo il quale la completa dematerializzazione della fattura periodica rappresenta una tappa importantissima. A tal fine il Gestore rammenta che chiunque può richiedere gratuitamente l’invio della fattura in formato digitale (servizio H2Online) alla propria casella di posta elettronica senza ricevere più la copia cartacea.

Uno strumento assai utile che si allinea agli altri, egualmente gratuiti, già a disposizione dell’utenza come la domiciliazione bancaria della fattura che evita problemi di scadenze e file agli sportelli, e il servizio caltaqualert grazie al quale, comunicando il proprio numero di recapito telefonico al Gestore, si possono ricevere via sms in tempo reale informazioni su eventuali modifiche, ritardi o mancata effettuazione della distribuzione.



