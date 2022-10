Cronaca 1211

Paga 300 euro in meno l'assicurazione: fermato dalla Polizia Stradale scopre che era stato truffato

Gli incartamenti e il contrassegno che gli sono arrivati via mail sembravano perfettamente in regola ma non era così

Non è il primo che cercando di risparmiare, per il rinnovo della polizza assicurativa, è finito nelle mani dei truffatori. E forse non sarà neanche l’ultimo. Ha 62 anni l’agrigentino che è stato truffato e che, dopo essersi preso una multa da 800 e passa euro dalla polizia Stradale, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti. L’uomo tentando, appunto, di risparmiare ha cercato e trovato online una polizza assicurativa per la sua auto ad un prezzo stracciato. Di fatto, racconta agrigentonotizie.it ha risparmiato qualcosa come 300 euro rispetto a quanto prospettato, per il rinnovo, dalla sua agenzia di fiducia. E quell’assicurazione per l’auto l’ha, dunque, rinnovata online. Gli incartamenti e il contrassegno che gli sono arrivati via mail sembravano perfettamente in regola. Quando il sessantaduenne è incappato in un controllo della polizia Stradale non ha dunque avuto nessun timore. Peccato però che i poliziotti si sono accorti, praticamente all’istante, che nella documentazione fornita c’era qualcosa che non andava. E’ scattato il controllo mirato a questo punto ed è arrivata la certezza: il veicolo non era affatto assicurato.



