Padre e figlio di 4 anni precipitano dal balcone: l'uomo è morto, il bimbo si è salvato

È successo in via Ausonia a Palermo. La vittima aveva 38 anni ed era un professore associato alla facoltà di Ingegneria

Redazione

Padre e figlio precipitano dal balcone. L'uomo è morto poco dopo, il bambino si è miracolosamente salvato. Una terribile tragedia, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, che si è consumata in un condominio di via Ausonia, a Palermo, intorno alle 14.30 di oggi (24 dicembre).

La caduta del bambino, che ha 4 anni, sarebbe stata attutita dal tetto di una struttura esterna ad un ristorante che si trova proprio sotto al palazzo. Il tetto sottostante ha invece ceduto sotto il peso del corpo del padre, che è finito all'interno del locale.

Sembra che l'uomo di 38 anni, professore associato alla facoltà di Ingegneria, sia caduto nel tentativo di salvare il figlio che si era affacciato ad un balcone

Al civico 60 di via Ausonia sono immediatamente stati chiamati i vigili del fuoco e la polizia che sta seguendo le indagini e che dovrà capire cosa sia successo veramente.



