Padova, va a prendere il figlio a cui è stata ritirata la patente perché ubriaco ma è più brillo di lui

Ai due gli agenti della Polizia stradale hanno ritirato la patante

Redazione

A Padova, la polizia stradale ha ritirato la patente a un trentenne perché guidava con un tasso alcolemico nel sangue oltre i limiti. Quando l'uomo è stato raggiunto dal padre che in auto doveva riportarlo a casa le cose sono addirittura peggiorate. Infatti, il genitore aveva un tasso alcolemico peggiore di quello del figlio: ritirata la patente anche a lui, e padre e figlio sono rimasti a piedi.

L'episodio è avvenuto venerdì notte, durante i consueti controlli di sicurezza della Polstrada. Sono stati 23 gli automobilisti sottoposti a verifiche per l'accertamento dell'abuso di alcol e sostanze stupefacenti; 7 i documenti di guida ritirati. E ha destato stupore, appunto, il caso dell'accoppiata padre-figlio sanzionati per lo stesso motivo. Il trentenne aveva un tasso d'alcol di 0.62, il padre di 1.10, quasi il doppio.



