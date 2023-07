Padova, si traveste da medico ed entra in ospedale per fare sesso con il compagno ricoverato

Padova, si traveste da medico ed entra in ospedale per fare sesso con il compagno ricoverato

Durante le effusioni amorose la donna è stata sorpresa da un'infermiera che ha allertato la polizia

A Padova una donna di 40 anni si è travestita da medico per raggiungere il compagno ricoverato al pronto soccorso e fare sesso con lui. Durante le effusioni amorose, è stata sorpresa da un'infermiera che ha allertato la polizia. Desiderosa di incontrare il compagno, la donna si è presentata in ospedale. Voleva raggiungere la stanza dove era ricoverato il compagno ma è stata allontanata dal personale sanitario che l'ha invitata a rimanere in sala d'attesa.

Lei, però, non è si data per vinta e ha messo a punto un piano per realizzare il suo scopo. Ha indossato il camice di uno specializzando e, passando inosservata tra le corsie, ha raggiunto il compagno. Qui si è tolta parte degli abiti, ha sfilato l'agocannula dalla flebo attaccata al braccio del compagno e ha iniziato un rapporto sessuale con lui sotto gli occhi degli altri pazienti ricoverati. Poi è stata colta in flagrante seminuda, sul lettino e impegnata in atteggiamenti intimi con il paziente.

Fermata dalla polizia La donna è stata fermata dagli agenti di polizia allertati dal personale medico. La quarantenne, in stato di alterazione psicofisica, è stata accompagnata in questura. Rischia la denuncia per esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.



