Pacco con 10 chili di droga, l'arrivo per errore e l'indagine dei carabinieri

Cronaca 568

Pacco con 10 chili di droga, l'arrivo per errore e l'indagine dei carabinieri

Lo strano episodio vede protagonista una donna di 60 anni di Caserta

Redazione

04 Novembre 2023 16:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/pacco-con-10-chili-di-droga-larrivo-per-errore-e-lindagine-dei-carabinieri Copia Link Condividi Notizia

Pacco inatteso per una casalinga di Caserta che al posto di quanto aveva ordinato si è vista recapitare a casa 10 chili di marijuana. Quando il corriere ha bussato alla porta pensava si trattasse della consegna del suo ultimo acquisto, invece, con grande stupore ha scoperto che all'interno della grossa scatola di cartone si trovava imbustata tantissima marijuana. Incredula, la donna ha chiamato i carabinieri. Dopo pochi minuti i militari sono arrivati dalla 60enne e hanno sequestrato la sostanza stupefacente. Sono in corso al momento le indagini per risalire al mittente del pacco.



Pacco inatteso per una casalinga di Caserta che al posto di quanto aveva ordinato si è vista recapitare a casa 10 chili di marijuana. Quando il corriere ha bussato alla porta pensava si trattasse della consegna del suo ultimo acquisto, invece, con grande stupore ha scoperto che all'interno della grossa scatola di cartone si trovava imbustata tantissima marijuana. Incredula, la donna ha chiamato i carabinieri. Dopo pochi minuti i militari sono arrivati dalla 60enne e hanno sequestrato la sostanza stupefacente. Sono in corso al momento le indagini per risalire al mittente del pacco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare