"L'ovinicoltura siciliana: quale futuro?" Webinar su YouTube a cura del Comune di Mussomeli

Il webinar si terrà mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 18:30, e verrà trasmesso in diretta sulla pagina YouTube del Comune di Mussomeli

Redazione

30 Gennaio 2021 17:17

Il Comune di Mussomeli, in collaborazione con "DIPROSILAC - Distretto Lattiero Caseario Siciliano", "Rete Ovinicoltori Siciliani" e "Date Srl", organizzano il webinar "Ovinicoltura Siciliana quale futuro".Il webinar si terrà mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 18:30, e verrà trasmesso in diretta sulla pagina YouTube del Comune di Mussomeli. Durante il webinar, sarà data la possibilità di fare delle domande a chiunque volesse partecipare.

Interverranno:

Giuseppe Catania - Sindaco di Mussomeli

Michele Spoto - Assessore all'Agricoltura del Comune di Mussomeli

Enzo Cavallo - Presidente DIPROSILAC - Distretto Lattiero Caseario Siciliano

Sebastiano Tosto - Presidente Rete Ovinicoltori Siciliani

Tonino Rizzico - Amministratore Unico Date S.r.l. - Blockchain in Agricoltura

Davide Nigrelli - Co-Founder DATE S.r.l. - Blockchain expert.



COME SI PARTECIPA?

1) Registrati al seguente link: http://bit.ly/3abTyjC

2) Guarda la diretta sul canale YouTube: https://bit.ly/3tacwQf





