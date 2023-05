Salute 2653

Oss con falsi attestati all'Asp di Caltanissetta: "Abbiamo scritto a 8 di loro chiedendo di darci riscontro entro 3 giorni"

Lo ha dichiarato il commissario straordinario dell'Asp Alessandro Caltagirone in merito alla notizia pubblicata da Seguo News

Rita Cinardi

19 Maggio 2023 17:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/oss-con-falsi-attestati-allasp-di-caltanissetta-abbiamo-scritto-a-8-di-loro-chiedendo-di-darci-riscontro-entro-3-giorni Copia Link Condividi Notizia

“Abbiamo effettuato una verifica alla fonte degli attestati presentati da tutti gli OSS. In atto abbiamo ricevuto i riscontri di alcuni enti che hanno emesso i certificati ed in relazione ai contenuti di tali riscontri abbiamo scritto a n.8 OSS chiedendo di dare seguito alla nostra richiesta entro 3 tre giorni. In assenza di riscontro o di delucidazioni saremo obbligati a procedere nei confronti di tali lavoratori e ad effettuare le necessarie segnalazioni agli organi di controllo preposti e ciò a tutela della Pubblica Amministrazione”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario dell'Asp Alessandro Caltagirone in merito alla notizia pubblicata da Seguo News su diversi Oss che avrebbero lavorato in questi mesi dopo aver fornito una falsa attestazione e senza aver fatto alcun corso. "Stiamo verificando- chiarisce - su tutti gli OSS. In atto stiamo procedendo su questi 8, ma se arrivano riscontro analoghi dagli enti di formazione noi continueremo progressivamente"



"Abbiamo effettuato una verifica alla fonte degli attestati presentati da tutti gli OSS. In atto abbiamo ricevuto i riscontri di alcuni enti che hanno emesso i certificati ed in relazione ai contenuti di tali riscontri abbiamo scritto a n.8 OSS chiedendo di dare seguito alla nostra richiesta entro 3 tre giorni. In assenza di riscontro o di delucidazioni saremo obbligati a procedere nei confronti di tali lavoratori e ad effettuare le necessarie segnalazioni agli organi di controllo preposti e ciò a tutela della Pubblica Amministrazione". Lo ha dichiarato il commissario straordinario dell'Asp Alessandro Caltagirone in merito alla notizia pubblicata da Seguo News su diversi Oss che avrebbero lavorato in questi mesi dopo aver fornito una falsa attestazione e senza aver fatto alcun corso. "Stiamo verificando- chiarisce - su tutti gli OSS. In atto stiamo procedendo su questi 8, ma se arrivano riscontro analoghi dagli enti di formazione noi continueremo progressivamente"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare