Cronaca 326

Ospedali di Niscemi e Mussomeli. Caltagirone (Asp): "Nessun depotenziamento e le visite ispettive come opportunità di miglioramento"

Dopo l'ispezione dei Nas nelle sale operatorie dei due ospedali iniziano i sopralluoghi e gli interventi manutentivi

Redazione

06 Aprile 2023 20:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ospedali-di-niscemi-e-mussomeli-caltagirone-asp-nessun-depotenziamento-e-le-visite-ispettive-come-opportunita-di-miglioramento Copia Link Condividi Notizia

Oggi, presso i locali della direzione generale dell’Asp di Caltanissetta, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario ing. Alessandro Caltagirone, il Direttore Sanitario. dott. Luciano Fiorella ed i sindaci di Mussomeli on. Giuseppe Catania e di Niscemi avv. Massimiliano Conti. “È stata una occasione per focalizzare l’attenzione sugli esiti delle due visite ispettive da parte del comando dei Nas di Ragusa presso i presidi ospedalieri dei due comuni”.

Il Nucleo dei Nas in particolare ha visionato i complessi operatori dei due presidi e ha riscontrato alcune non- conformità riportate all’interno dei verbali ispettivi. “Siamo in attesa di ricevere le prescrizioni e le eventuali limitazioni all’utilizzo dei due blocchi operatori che in atto sono già oggetto di interventi manutentivi”. Sono già in corso gli interventi richiesti seppur in attesa di ricevere il documento ufficiale contenente le prescrizioni e ciò al fine di guadagnare tempo nel ripristino delle attività sanitarie. “La visita ispettiva la consideriamo una occasione ed un’opportunità di miglioramento dei nostri servizi e di innalzamento della qualità della sicurezza nei confronti dei nostri operatori e dei nostri pazienti. Su questi aspetti ci siamo confrontati con il sindaco Conti e con il sindaco e deputato Regionale on. Catania”.

Inoltre a partire da domani il direttore sanitario effettuerà dei sopralluoghi straordinari per definire ulteriori aree idonee a garantire la continuità dei servizi ambulatoriali, contando di effettuare gli interventi necessari nell’arco di un paio di settimane. “In questi anni - conclude il commissario Caltagirone - abbiamo lavorato per definire a passi continui l’identità dei due presidi ospedalieri e per il potenziamento delle attività e del personale presente raggiungendo ottimi risultati. Siamo contenti dell’incontro di oggi che ci ha consentito di fare un focus sulla situazione dei due presidi e sulla opportunità a breve di implementazione delle attività anche in relazione agli imminenti colloqui che avverranno giorno 11 aprile con i medici argentini".



Oggi, presso i locali della direzione generale dell'Asp di Caltanissetta, si e? tenuto un incontro tra il commissario straordinario ing. Alessandro Caltagirone, il Direttore Sanitario. dott. Luciano Fiorella ed i sindaci di Mussomeli on. Giuseppe Catania e di Niscemi avv. Massimiliano Conti. "E? stata una occasione per focalizzare l'attenzione sugli esiti delle due visite ispettive da parte del comando dei Nas di Ragusa presso i presidi ospedalieri dei due comuni". Il Nucleo dei Nas in particolare ha visionato i complessi operatori dei due presidi e ha riscontrato alcune non- conformita? riportate all'interno dei verbali ispettivi. "Siamo in attesa di ricevere le prescrizioni e le eventuali limitazioni all'utilizzo dei due blocchi operatori che in atto sono gia? oggetto di interventi manutentivi". Sono gia? in corso gli interventi richiesti seppur in attesa di ricevere il documento ufficiale contenente le prescrizioni e cio? al fine di guadagnare tempo nel ripristino delle attivita? sanitarie. "La visita ispettiva la consideriamo una occasione ed un'opportunita? di miglioramento dei nostri servizi e di innalzamento della qualita? della sicurezza nei confronti dei nostri operatori e dei nostri pazienti. Su questi aspetti ci siamo confrontati con il sindaco Conti e con il sindaco e deputato Regionale on. Catania". Inoltre a partire da domani il direttore sanitario effettuera? dei sopralluoghi straordinari per definire ulteriori aree idonee a garantire la continuita? dei servizi ambulatoriali, contando di effettuare gli interventi necessari nell'arco di un paio di settimane. "In questi anni - conclude il commissario Caltagirone - abbiamo lavorato per definire a passi continui l'identita? dei due presidi ospedalieri e per il potenziamento delle attivita? e del personale presente raggiungendo ottimi risultati. Siamo contenti dell'incontro di oggi che ci ha consentito di fare un focus sulla situazione dei due presidi e sulla opportunita? a breve di implementazione delle attivita? anche in relazione agli imminenti colloqui che avverranno giorno 11 aprile con i medici argentini".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare