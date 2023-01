Cronaca 600

Ospedale Mussomeli, Cgil: "Trovata soluzione tampone con un anestesista in reperibilità notturna, una risposta figlia della cattiva gestione"

Di seguito la nota della Cgil Caltanissetta, il segretario generale Angelo Polizzi, la Rsu Aziendale (Cardinale, Corda, Foglietto) e il coordinatore sanità Alessandro La Marca

Redazione

Dal primo al 9 gennaio presso l’ospedale di Mussomeli è stata trovata una soluzione tampone con la presenza di un medico anestesista-rianimatore con reperibilità notturna 20/8, una “risposta” all’emergenza figlia della cattiva gestione della sanità del nostro territorio. Quest’ultimo episodio va a sommarsi alla ormai cronica carenza di medici specialisti presso l’ospedale di Mussomeli e anche presso i servizi territoriali che hanno sede a Mussomeli ma che interessano l’ampia zona del Vallone. Più volte abbiamo denunciato tale carenza e con lo stesso vigore anche la mancanza di adozione, da parte della dirigenza della ASP 2 di Caltanissetta, di efficaci provvedimenti che quantomeno riuscissero a limitare i danni derivanti dalla carenza di importati figure professionali.

La situazione dell’ospedale di Mussomeli è diventata ormai insostenibile e, a parere di questa O.S. è impensabile che un presidio di così tale importanza sia ridotto nell’impossibilità di erogare i livelli mini di assistenza. Da troppi anni abbiamo registrato le continue promesse di soluzioni che ad oggi non hanno trovato nessuna concretezza. È per questo motivo che chiediamo a gran voce e pretendiamo riposte sul che fine hanno fatto quei medici argentini, chirurghi, pediatri, ginecologi, ortopedici e tra questi ben 10 anestesisti, il cui arrivoè stato più volte annunciato e che venivano considerati i salvatori delle sorti de nostro ospedale? Che fine hanno fatto i medici che hanno partecipato ai bandi dedicati promossi dall’azienda sanitaria e i cui vincitori ancora non sono stati assunti? Quando si pensa di dare sostituzione ai vari medici specialistici di cui è carente il poliambulatorio di Mussomeli? Quando nello stesso sarà riattivato il PPI Pediatrico? E quando sarà nuovamente disponibile al consultorio familiare il medico ginecologo?

Non nascondiamo ancora stupore per chi, in questa fase così delicata, si straccia le vesti a difesa del nostro ospedale, dopo che per anni ha proposto soluzioni a dir poco fantasiose e rivelatesi non percorribili e perciò non risolutive, così come ci fanno una certa impressione le prese di posizioni provenienti da più parti che hanno da sempre avallato e continuano ad avallare queste inverosimili quanto farlocche soluzioni e che adesso anch’essi si associano al grido di allarme.



© Riproduzione riservata

