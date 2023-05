Salute 145

Ospedale "Longo" di Mussomeli: presto l'arrivo di tre nuovi anestesisti

Incontro oggi pomeriggio tra il commissario dell'Asp Caltanissetta ed i rappresentanti di Cisl, Uil e Nursind

Redazione

08 Maggio 2023 19:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ospedale-longo-di-mussomeli-presto-larrivo-di-tre-nuovi-anestesisti Copia Link Condividi Notizia

Dopo la visita questo pomeriggio del commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta dott. Alessandro Caltagirone che coincidente con la riapertura delle sale operatorie del P.O. “Longo” di Mussomeli, si è tenuto un incontro informale con le organizzazioni sindacali aziendali Cisl, Uil e Nursind alla presenza del sindaco Giuseppe Catania.“Siamo soddisfatti di quanto appreso nel corso dell’incontro – affermano i rappresentanti sindacali – e delle parole del commissario straordinario circa il presente e soprattutto del futuro del presidio mussomelese".

Durante l'incontro è stato comunicato che arriveranno altri medici argentini di varie specialistiche e dell’imminenza della pubblicazione della tanta agognata graduatoria degli anestesisti extracomunitari destinati anche al completamento della pianta organica del presidio ospedaliero "Longo" di Mussomeli che prevede la messa in servizio di altre tre unità a sostegno dell’operato della dottoressa Rossella Di Giovanni. "Se tutto ciò si dovesse verificare secondo il cronoprogramma paventato dal Commissario Straordinario – sostengono i sindacalisti – l'ospedale potrebbe guardare con moderato ottimismo al rilancio di un’offerta sanitaria più completa e più competitiva rispetto al passato grazie alla integrazione delle potenzialità delle risorse umane già presenti e del know-how dei professionisti provenienti d’oltreoceano".

I rappresentanti sindacali hanno proposto al commissario straordinario e al sindaco Catania un tavolo tecnico mensile tra sigle sindacali, amministrazione comunale, Asp di Caltanissetta e sanitari delle varie specialistiche e dei vari servizi, per confrontarci sull’andamento dell'ospedale, sulle criticità da affrontare e sulla pianificazione a medio e lungo termine nell’ottica del corretto funzionamento dell’ospedale e per rispondere all’utenza del Vallone. "Auspichiamo che entro fine anno – sollecitano le sigle sindacali – tutti i reparti previsti dalla pianta organica possano entrare in funzione ivi inclusi quelli mai operativi prima di oggi con l’acquisto delle attrezzature di ultima generazione necessarie.”



Dopo la visita questo pomeriggio del commissario straordinario dell'Asp di Caltanissetta dott. Alessandro Caltagirone che coincidente con la riapertura delle sale operatorie del P.O. "Longo" di Mussomeli, si è tenuto un incontro informale con le organizzazioni sindacali aziendali Cisl, Uil e Nursind alla presenza del sindaco Giuseppe Catania."Siamo soddisfatti di quanto appreso nel corso dell'incontro - affermano i rappresentanti sindacali - e delle parole del commissario straordinario circa il presente e soprattutto del futuro del presidio mussomelese". Durante l'incontro è stato comunicato che arriveranno altri medici argentini di varie specialistiche e dell'imminenza della pubblicazione della tanta agognata graduatoria degli anestesisti extracomunitari destinati anche al completamento della pianta organica del presidio ospedaliero "Longo" di Mussomeli che prevede la messa in servizio di altre tre unità a sostegno dell'operato della dottoressa Rossella Di Giovanni. "Se tutto ciò si dovesse verificare secondo il cronoprogramma paventato dal Commissario Straordinario - sostengono i sindacalisti - l'ospedale potrebbe guardare con moderato ottimismo al rilancio di un'offerta sanitaria più completa e più competitiva rispetto al passato grazie alla integrazione delle potenzialità delle risorse umane già presenti e del know-how dei professionisti provenienti d'oltreoceano". I rappresentanti sindacali hanno proposto al commissario straordinario e al sindaco Catania un tavolo tecnico mensile tra sigle sindacali, amministrazione comunale, Asp di Caltanissetta e sanitari delle varie specialistiche e dei vari servizi, per confrontarci sull'andamento dell'ospedale, sulle criticità da affrontare e sulla pianificazione a medio e lungo termine nell'ottica del corretto funzionamento dell'ospedale e per rispondere all'utenza del Vallone. "Auspichiamo che entro fine anno - sollecitano le sigle sindacali - tutti i reparti previsti dalla pianta organica possano entrare in funzione ivi inclusi quelli mai operativi prima di oggi con l'acquisto delle attrezzature di ultima generazione necessarie."

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare