Ospedale di Gela, il sindaco Greco incontrerà il manager dell'Asp Caltagirone

L'incontro è stato annunciato dopo le proteste del comitato "Sos Vittorio Emanuele"

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco si pone come mediatore nella delicata e problematica situazione della sanità gelese, anche alla luce della notizia di un nuovo sit in indetto per questa sera dal comitato “Sos Vittorio Emanuele”. “Conosco bene i motivi della protesta, - afferma Greco - e me ne sono fatto portavoce con il direttore generale dell’ASP, l’ing. Alessandro Caltagirone. Al termine della nostra conversazione, è stato stabilito di convocare un tavolo per giovedì 7 luglio alle ore 12 al quale parteciperà la direzione strategica dell’Azienda Sanitaria e mi piacerebbe che fossero presenti anche i rappresentanti del Comitato. Le loro richieste sono legittime, le loro preoccupazioni sono quelle di ogni cittadino e credo sia nell’interesse di tutti che insieme ci incontriamo, parliamo e facciamo il punto della situazione per arrivare ad una soluzione condivisa”.

Greco ha anche interloquito, in queste ore, con l’ing. Tuccio D’Urso, referente per la Regione dell’iter per il pronto soccorso infettivologico, che la città attende da mesi. “D’Urso mi ha assicurato che è tutto pronto per la consegna all’ASP, quindi, ho direttamente messo in contatto ASP e Regione affinché stabiliscano insieme una data per la consegna della struttura. Averla finalmente a disposizione sarebbe molto importante, anche perché è sotto gli occhi di tutti che c’è una nuova impennata di contagi da Covid e che la pandemia non è finita. Inoltre, io stesso desidero capire in che modo l’ASP stia continuando con le attività di prevenzione e contrasto al virus”. Altro problema che il Sindaco vuole mettere al centro del confronto del prossimo giovedì è quello della carenza di medici, anche questo denunciato dal Comitato “Sos Vittorio Emanuele”. “In realtà, - dice il Primo Cittadino – l’ASP afferma che il personale è sufficiente a coprire tranquillamente tutti i turni, per questo voglio vederci chiaro, in attesa della pubblicazione che sbloccherà i concorsi indetti dall’Azienda Sanitaria alcuni mesi fa e che daranno ossigeno a diversi reparti del nostro nosocomio, tra cui Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie infettive, Ortopedia e Traumatologia”.



