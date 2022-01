Attualita 124

Ospedale di Gela, il sindaco: "Convocare un consiglio comunale straordinario"

Il primo cittadino ha suggerito di procedere alla convocazione di un consiglio alla presenza dei deputati regionali e dei vertici dell'Asp

Redazione

A 24 ore dall’incontro che il Sindaco Lucio Greco ha avuto all’ASP di Caltanissetta con la direzione strategica dell’azienda sanitaria, i deputati regionali Giuseppe Arancio e Michele Mancuso, il direttore sanitario del “Vittorio Emanuele”, Luciano Fiorella, e il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, il Primo Cittadino si è confrontato con i capigruppo consiliari, la commissione sanità, gli assessori e il Presidente del consiglio comunale Totò Sammito. L’incontro di ieri, incentrato sulla riapertura della terapia intensiva dell’ospedale di Gela, ha visto anche altri argomenti sul tavolo, tra cui lo sblocco di una serie di concorsi per rimpinguare la carente pianta organica del nosocomio, argomento sul quale è intervenuto oggi anche l’assessore alla Salute, Ruggero Razza.

I consiglieri presenti alla riunione di questa sera sono stati unanimi nel definire la sanità gelese maltrattata e offesa. “I cittadini reclamano da anni un ospedale efficiente, - è stato ribadito - e l’ASP, dopo averci promesso mari e monti, ha saputo darci solo una gestione emergenziale, priva della benché minima programmazione. Una situazione come quella della terapia intensiva era facile da prevedere, ma nessuno si è fatto trovare pronto”. “Questa sera - dichiara il sindaco - ho avuto modo di sentire il malessere e il malcontento dell’amministrazione e del consiglio comunale, e ritengo sia opportuno convocare il prima possibile un consiglio comunale straordinario, alla presenza della deputazione regionale e nazionale e della direzione strategica dell’Asp. E’ importante che si torni a dibattere del tema della salute in generale, e della situazione del Vittorio Emanuele nello specifico. Da un confronto in aula non possono che venire fuori spunti e contributi interessanti, utili per risolvere i troppi problemi che affliggono la nostra sanità. Dobbiamo lavorare tutti insieme, e la città deve sapere che l’impegno delle Istituzioni non verrà meno. Pertanto, nei prossimi giorni sentiremo informalmente ASP e deputati per capire quando possano essere disponibili per questo consiglio comunale straordinario e poi provvederemo alla convocazione”.



