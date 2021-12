Salute 354

Ospedale di Gela, il Nursind: in busta paga 5 anni di indennità arretrate al personale ostetrico

Il Nursind esprime soddisfazione spiega che "il lavoro incessante del sindacato delle professioni infermieristiche non si ferma mai"

Redazione

Riconosciute le indennità speciali al personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Il sindacato Nursind con una nota a firma del segretario territoriale Giuseppe Provinzano e del segretario aziendale Domenico Corfù, comunica che “già da marzo 2021 è stata riconosciuta l'indennità di terapia intensiva e semi-intensiva come previsto da contratto e con la mensilità di dicembre sono stati riconosciuti gli arretrati per un totale di cinque anni”. Ogni ostetrico ha dunque percepito arretrati per un importo di circa 4 mila euro. Il Nursind esprime soddisfazione spiega che “il lavoro incessante del sindacato delle professioni infermieristiche non si ferma mai. Mettiamo al servizio degli infermieri, ostetriche e personale sanitario il nostro supporto incondizionato, e questo fa sì che l’obiettivo prefissato sia stato raggiunto. Ringraziamo il personale dell'ufficio Tep dell’Asp di Caltanissetta per aver dato seguito alle nostre legittime richieste a favore del personale ostetrico”.



