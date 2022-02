Attualita 164

Ospedale di Gela da salvare, il Comitato "Sos Vittorio Emanuele" pronto a scendere in piazza

Fervono i preparativi a Gela per la manifestazione in programma per sabato alle 9.30

Redazione

Redazione

17 Febbraio 2022

«La salute è un tuo diritto. Proteggilo. Unisciti a noi nel manifestarlo sabato 19 febbraio, alle 9:30, presso l'ingresso dell'ospedale "Vittorio Emanuele III" di Gela. Non mancare. Difendi il tuo ospedale. Difendi la tua città». E' l'invito rivolto dai coordinatori del comitato spontaneo "Sos Vittorio Emanuele III", Luciana Carfì e Filippo Franzone, ai cittadini gelesi chiamati a raccolta per esprimere il proprio sostegno alla salvaguardia del nosocomio gelese, severamente penalizzato da una gestione manageriale talmente approssimativa e scellerata, da aver già rasentato, se non addirittura sconfinato, persino nel grottesco. Appuntamento, dunque, per sabato mattina, alle 9:30, in Via Palazzi, a “Caposoprano”, nei pressi dell'ingresso dell'ospedale.



