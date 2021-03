Cronaca 196

Orrore a Gela, tre ragazzini tentano di impiccare un cane: donna dal balcone lancia l'allarme

I tre, dopo essersi procurati una corda, avrebbero tentato di impiccare l'animale, in un cartellone che si trova nella stazione ferroviaria

Redazione

19 Marzo 2021 21:15

Sta suscitando sdegno e amarezza la notizia secondo la quale tre ragazzini di Gela avrebbero tentato di impiccare un cucciolo di pitbull appendendolo a un cartellone della stazione ferroviaria. Grazie per fortuna ad una signora che si trovava affacciata al balcone il cane adesso è salvo. A prendersi cura dell'animale, i volontari dell'associazione "Vita Randagia Onlus" La donna, notando la scena ha iniziato a urlare e i 3 ragazzi sono corsi via. I tre ragazzini avrebbero tentato di impiccare il cane in un tabellone utilizzando una corda trovata in un capannone che si trova nei pressi della stazione ferroviaria.

"Non ci sono parole che possano commentare tale gesto, purtroppo non sappiamo chi siano, sappiamo solo che questa gente è pericolosa", ha commentato su Facebook una ragazza che ha postato un video e che immediatamente ha chiesto l'intervento di competenza per trasferire il cane, ancora impaurito, in un canile. "Non è normale "giocare" a mettere fine a delle vite, per divertimento, per sentirsi fighi, per sentirsi forti", conclude il post su Fb.



Sta suscitando sdegno e amarezza la notizia secondo la quale tre ragazzini di Gela avrebbero tentato di impiccare un cucciolo di pitbull appendendolo a un cartellone della stazione ferroviaria. Grazie per fortuna ad una signora che si trovava affacciata al balcone il cane adesso è salvo. A prendersi cura dell'animale, i volontari dell'associazione "Vita Randagia Onlus" La donna, notando la scena ha iniziato a urlare e i 3 ragazzi sono corsi via. I tre ragazzini avrebbero tentato di impiccare il cane in un tabellone utilizzando una corda trovata in un capannone che si trova nei pressi della stazione ferroviaria. "Non ci sono parole che possano commentare tale gesto, purtroppo non sappiamo chi siano, sappiamo solo che questa gente è pericolosa", ha commentato su Facebook una ragazza che ha postato un video e che immediatamente ha chiesto l'intervento di competenza per trasferire il cane, ancora impaurito, in un canile. "Non è normale "giocare" a mettere fine a delle vite, per divertimento, per sentirsi fighi, per sentirsi forti", conclude il post su Fb.

Ti potrebbero interessare