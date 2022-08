Orgoglio Sommatinese, premi alle eccellenze che portano le tradizioni in giro per il mondo

Orgoglio Sommatinese, premi alle eccellenze che portano le tradizioni in giro per il mondo

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta nel cortile di Palazzo Trabia

Nella suggestiva location del cortile di Palazzo Trabia a Sommatino, l'amministrazione comunale del sindaco Totò Letizia ha voluto premiare le eccellenze che rappresentano l'Orgoglio Sommatinese, per utilizzare le stesse parole del Sindaco, partendo innanzitutto dai più giovani che rappresentano il futuro del Paese.Nell'ordine, sono stati premiati con il Premio "Orgoglio Sommatinese": 1) I Vincitori del Concorso di Poesia "Il Parnaso - Premio Angelo La Vecchia": - Chiara Volpe – “Addio Pandemia”; - Miriam Sciascia – “L’Amico”; - Claudio Ribellino – “Cara Piccola Rosellina”; 2) I Ragazzi di Terza Media che hanno ricevuto il massimo dei voti: - Castellano Elide Chiara; - Chiaramonte Andrea Gaetano; - Falcone Federica; - Giannone Carmelo Antonio Marco; - Iacona Alicya Karol Pia; - Incardona Agnese; - Provenzano Flavia; - Trapani Cosimo; 3) Il Vincitore del XIII Premio Internazionale Navarro Giovanni Pulci nella categoria "Racconti Editi" con il racconto "Arrivano i Garibaldini"; 4) I Comitati del Comune di Sommatino che hanno portato avanti le tradizioni nonostante le difficoltà: COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE; COMITATO S.M. ADDOLORATA; COMITATO S.BARBARA; COMITATO SS.CROCIFISSO; COMITATO PADRE GIOACCHINO; 5) I ragazzi che hanno raggiunto la maturità scolastica con il massimo dei voti: Avarello Gianluca; - Barbera Asia; - Belfiore Marta;- Di Cristina Serena; - Iacona Giada; - Mosca Gloria; - Pulci Gaia; 6) Stefano Grasso, che è stato vincitore regionale in Sicilia dei Giochi di Chimica; 7) I Ragazzi che si sono contraddistinti nello sport: Gabriella Milazzo che gioca in Serie B con l'Albaverde Volley, Andrea Capostagno e Simone Capostagno che nel nuoto hanno vinto diverse medaglie ai campionati nazionali e regionali; 8) I Ragazzi che si sono laureati con il massimo dei voti: - Simone Incardona; - Fabio Pappalardo; - Stefania Scarlata; - Giusy Scivoletto; E sono stati assegnati anche i due premi speciali della serata: Premio "Storia di Sommatino" a Croce Armonia che in questi anni ha fatto conoscere Sommatino e le nostre tradizioni nel Mondo, “raccontando”, con la sua arte, prima di tutto la Miniera Trabia ma anche scorci e momenti della nostra Sommatino. Premio Annuale "Città di Sommatino" a Mattia Indorato che ha ricevuto l’Attestato d’Onore “Alfiere della Repubblica” attribuito direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha premiato quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modelli positivi di cittadinanza.



