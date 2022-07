Ore di paura a Mussomeli per la scomparsa di un anziano, i carabinieri lo ritrovano in un campo

Ore di paura a Mussomeli per la scomparsa di un anziano, i carabinieri lo ritrovano in un campo

A rivolgersi ai militari è stata la moglie di 74 anni preoccupata per l'improvvisa scomparsa del marito di 85 anni

Redazione

Ieri pomeriggio a Mussomeli , la locale stazione dei carabinieri è stata allertata da una donna del luogo di 74 anni, coniugata, pensionata, che ha denunciato l'allontanamento dalla propria abitazione del marito di 85 anni. Immediatamente si è attivata la macchina delle ricerche- Poco dopo, i carabinieri della Compagnia di Mussomeli, hanno ritrovato l’anziano in contrada “Mintina”, all’interno di un campo. L’uomo si presentava in stato confusionale e disidratato, pertanto è stato accompagnato in locale ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.



