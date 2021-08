Attualita 77

Ordinanza Musumeci, sospeso l'articolo sui green pass negli uffici pubblici in Sicilia

Il provvedimento, contenuto in un'ordinanza anti covid del presidente della Regione, è stato sospeso dopo l'intervento del Garante sulla Privacy

Redazione

16 Agosto 2021 21:15

Stop, almeno per il momento, alla discussa norma dell'ordinanza anti Covid della Regione sull'ingresso negli uffici con il green pass. Il provvedimento è stato firmato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. La decisione è arrivata "in attesa delle risultanze della avviata interlocuzione con il Garante per la protezione dei Dati personali", che nei giorni scorsi aveva fermato l'ordinanza sul quale il governatore ha ricevuto diversi attacchi politici, anche da partiti alleati di governo. Un provvedimento che si inserisce in un più ampio novero di chiarimenti sul documento che costituiranno l’oggetto delle “indicazioni” richieste in merito dal Garante per la privacy. I principali chiarimenti contenuti nella circolare del dipartimento regionale della Protezione civile riguardano, in particolare, la esclusione degli uffici giudiziari e degli uffici di pubblica sicurezza e la effettiva disponibilità dei servizi telematici da parte dei soggetti erogatori, in mancanza della quale resta ferma la modalità tradizionale. Inoltre è precisato che la misura è indirizzata esclusivamente agli utenti e non anche agli operatori. Già ieri Musumeci aveva anticipato che, prima di dare esecuzione alla misura, si sarebbe attesa la risposta del Garante.(Gds.it)



Stop, almeno per il momento, alla discussa norma dell'ordinanza anti Covid della Regione sull'ingresso negli uffici con il green pass. Il provvedimento è stato firmato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. La decisione è arrivata "in attesa delle risultanze della avviata interlocuzione con il Garante per la protezione dei Dati personali", che nei giorni scorsi aveva fermato l'ordinanza sul quale il governatore ha ricevuto diversi attacchi politici, anche da partiti alleati di governo. Un provvedimento che si inserisce in un più ampio novero di chiarimenti sul documento che costituiranno l'oggetto delle "indicazioni" richieste in merito dal Garante per la privacy. I principali chiarimenti contenuti nella circolare del dipartimento regionale della Protezione civile riguardano, in particolare, la esclusione degli uffici giudiziari e degli uffici di pubblica sicurezza e la effettiva disponibilità dei servizi telematici da parte dei soggetti erogatori, in mancanza della quale resta ferma la modalità tradizionale. Inoltre è precisato che la misura è indirizzata esclusivamente agli utenti e non anche agli operatori. Già ieri Musumeci aveva anticipato che, prima di dare esecuzione alla misura, si sarebbe attesa la risposta del Garante.(Gds.it)

Ti potrebbero interessare