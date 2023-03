Cronaca 594

Ore d'ansia in provincia di Catania, è scomparso Gianluca Giangrande un ragazzo di 20 anni

Si è allontanato dalla comunità alloggio di Massanuziata, una frazione di Mascalucia

Sono ore d'ansia in provincia di Catania dove un ragazzo, Gianluca Giangrande, ha fatto perdere le proprie tracce. Del 20enne non si hanno notizie da ieri mattina quando si è allontanato dalla comunità alloggio di Massanuziata, una frazione di Mascalucia, in provincia di Catania. Gianluca Giangrande è alto circa 1 metro e 70 centimetri e ha una corporatura molto esile: al momento della scomparsa era vestito con felpa rossa, giubbotto nero, pantalone blu, scarpe Converse. Il giovane si sarebbe allontanato a piedi, senza denaro e cellulare. Le ricerche sono iniziate ieri e sono proseguite per tutta la notte e stanno continuando anche oggi.



