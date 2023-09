Cronaca 629

Opportunità lavorativa per 485 Oss a tempo indeterminato: ecco il bando e come potersi candidare

Sono previste assunzioni con inserimenti lavorativi presso l’ente capofila, il Policlinico Tor Vergata di Roma

Redazione

27 Settembre 2023 16:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/opportunita-lavorativa-per-485-oss-a-tempo-indeterminato-ecco-il-bando-e-come-potersi-candidare Copia Link Condividi Notizia

È stato pubblicato il bando di Concorso pubblico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata di Roma in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di 485 posti di operatore sociosanitario. Sono previste assunzioni a tempo indeterminato e pieno con inserimenti lavorativi presso l’ente capofila, il Policlinico Tor Vergata di Roma, e presso diverse altre ASL e Ospedali del Lazio.

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi è necessario avere: idoneità fisica specifica per le mansioni da svolgere in relazione al profilo; una buona conoscenza della lingua inglese; conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; licenza media o assolvimento dell’obbligo scolastico; attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario; non essere in condizioni di trattamento pensionistico e non aver superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.

La selezione prevede valutazione dei titoli, prova pratica, prova orale e verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 19 ottobre 2023. Per consultare il bando si può visitare questa pagina web.



È stato pubblicato il bando di Concorso pubblico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata di Roma in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di 485 posti di operatore sociosanitario. Sono previste assunzioni a tempo indeterminato e pieno con inserimenti lavorativi presso l'ente capofila, il Policlinico Tor Vergata di Roma, e presso diverse altre ASL e Ospedali del Lazio. Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi è necessario avere: idoneità fisica specifica per le mansioni da svolgere in relazione al profilo; una buona conoscenza della lingua inglese; conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; licenza media o assolvimento dell'obbligo scolastico; attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario; non essere in condizioni di trattamento pensionistico e non aver superato l'età prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova pratica, prova orale e verifica della conoscenza della lingua inglese e dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 19 ottobre 2023. Per consultare il bando si può visitare questa pagina web.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare