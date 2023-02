Operazione "All in" dei Carabinieri a Caltanissetta, tre condannati per associazione e spaccio

Operazione "All in" dei Carabinieri a Caltanissetta, tre condannati per associazione e spaccio

Devono scontare pene che vanno 2 anni e 8 mesi di reclusione a 10 anni

Redazione

I carabinieri hanno arrestato tre persone condannate in via definitiva, a vario titolo, per associazione e spaccio di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Caltanssetta. In carcere sono finiti Giovanni Giuseppe Calì, 49 anni, condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione; Carmelo Russello, 37enne, condannato a 10 anni e Giovanni Vinciguerra, 36enne, che dovrà espiare 8 anni di reclusione. I tre erano stati coinvolti nell’operazione "All in" condatta dai carabinieri di Caltanissetta tra settembre 2011 e agosto 2012, nel corso della quale vennero riscontrati numerosi episodi di spaccio, prevalentemente cocaina e hashish, a Caltanissetta. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti al carcere Malaspina.



